Mercato Milan – Dal Belgio: per De Ketelaere è duello con il Leicester (Di lunedì 13 giugno 2022) Charles de Ketelaere, calciatore del Brugge, è un obiettivo di Mercato del Milan. Sulla giocatore, però, ci sarebbe anche il Leicester Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 giugno 2022) Charles de, calciatore del Brugge, è un obiettivo didel. Sulla giocatore, però, ci sarebbe anche il

Pubblicità

sportmediaset : Tutto su de Ketelaere. Torna calda la pista Asensio #milan #mercatolive #deketelaere #sanches #asensio - tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il legame tra #Ibra e il #Milan, il mercato della #Juve e #Nadal esclusivo - Gimax38 : Il tridente da sogno dell'Inter... I giovani campioni del Milan... Acquisti dalla Premier per la Roma... I dubbi e… - chimentimattia : RT @tvdellosport: ?? MERCATO #LAZIO Il club biancoceleste e Alessio #Romagnoli sono sempre più vicini, Lotito è pronto a garantire al gio… -