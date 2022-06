Mascherine e green pass negli stadi dal 1 maggio: tutte le regole e le novità (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuove regole per l’accesso negli stadi, che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2022, quando il green pass andrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre negli stadi, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le Mascherine, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuoveper l’accesso, che entreranno in vigore a partire dal 1°2022, quando ilandrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace.

Pubblicità

MicheleAlbano16 : Cmq se aspettate che saranno loro a togliervi le mascherine state freschi .quando rimetteranno green pass e masche… - DonatiGraziano : @DoraliceGuadag1 Vattene al manicomio; te, i tuoi vaccini velenosi di merda, i tuoi Green pass, i tuoi tamponi, le… - squil_3 : Purtroppo alla gente piace essere obbligata. Come quando c'era l'obbligatorietà del green pass altrimenti molte per… - daniele19921 : @marcopiaiasj nessuno faccia più tamponi,affinché non siano inviate più armi nelle zone di guerra,affinché domattin… - Emmebi19 : @dottorbarbieri Forse vendere la Salute dei cittadini insieme al posto di lavoro tenendo in piedi questa falsa pand… -