Leffe e Villa d’Adda sfidano il quorum e confermano i sindaci | a Sovere il debutto di Cadei

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 giugno 2022) La proclamazione ufficiale avverrà dopo il completamento delle schede, inizio previsto per le 14 di lunedì 13 giugno, ma salvo sorprese dovute a schede bianche o nulle, trebergamaschi sono di fatto già confermati. Marco Gallizioli 54 anni, è al suo secondo mandato come sindaco di; Gianfranco Biffi, 69 anni, riconfermato a, mentre e Federica, 42 anni, conquista la fascia di primo cittadino di. In questi tre Comuni bergamaschi, infatti, si era presentata una sola lista con il proprio candidato sindaco. leggi anche Val seriana ...