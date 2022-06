Le relazioni difettose – L’Amore perfetto esiste davvero? (Di lunedì 13 giugno 2022) Cara Ester Le scrivo anche io, dalla mia piccola prigione infelice. Questa non è una relazione difettosa, è piuttosto una non-relazione, un difetto unico, perché la difettosa sono io, storta, sbagliata, una dipendente sentimentale, una debole e bla, bla, bla. Sono parecchio adulta, ho figli, sono separata da tanto tempo ma avevo imparato a farmene una ragione perché dopo un po’ ci si rassegna e si va avanti. Sono rimasta sola per anni, a leccarmi le ferite prima, a rimboccarmi le maniche poi, a chiudermi in me stessa per ultimo, anzi in una cella frigo. Dopo un bel po’ di sofferenza e di coraggio per ritornare ad essere più o meno serena, a questa strana finestra si è affacciato un tale che inizia un corteggiamento vero e proprio con annesse dichiarazioni in stile adolescenziale, un uomo molto simpatico e interessante, intelligente, ironico… insomma un narcisista che si è ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Cara Ester Le scrivo anche io, dalla mia piccola prigione infelice. Questa non è una relazione difettosa, è piuttosto una non-relazione, un difetto unico, perché la difettosa sono io, storta, sbagliata, una dipendente sentimentale, una debole e bla, bla, bla. Sono parecchio adulta, ho figli, sono separata da tanto tempo ma avevo imparato a farmene una ragione perché dopo un po’ ci si rassegna e si va avanti. Sono rimasta sola per anni, a leccarmi le ferite prima, a rimboccarmi le maniche poi, a chiudermi in me stessa per ultimo, anzi in una cella frigo. Dopo un bel po’ di sofferenza e di coraggio per ritornare ad essere più o meno serena, a questa strana finestra si è affacciato un tale che inizia un corteggiamento vero e proprio con annesse dichiarazioni in stile adolescenziale, un uomo molto simpatico e interessante, intelligente, ironico… insomma un narcisista che si è ...

