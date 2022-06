Isola 16, Licia Nunez confessa il reale motivo per cui ha abbandonato il reality e accusa Roger Balduino e Blind: “Senza carattere, bugiardi” (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo essere stata una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Licia Nunez è approdata a L’Isola dei Famosi, reality che l’ha vista protagonista solo per qualche settimana. L’attrice pugliese ha poi scelto di ritirarsi dal gioco, decidendo di non firmare per il proseguimento del contratto. In un’intervista esclusiva rilasciata a Superguidatv.it, Licia ha confessato il reale motivo per cui ha abbandonato il reality: Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo essere stata una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip,è approdata a L’dei Famosi,che l’ha vista protagonista solo per qualche settimana. L’attrice pugliese ha poi scelto di ritirarsi dal gioco, decidendo di non firmare per il proseguimento del contratto. In un’intervista esclusiva rilasciata a Superguidatv.it,hato ilper cui hail: Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo ...

