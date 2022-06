Pubblicità

StraNotizie : Il suono tridimensionale dei Berliner anche in streaming -

Adnkronos

... ciò produrrà una visione piacevole edel nostro volto. Teniamo in considerazione ...essere connesse a qualsiasi software mantenendo le tecnologie che migliorano la resa dele ...Questi auricolari di stampo Apple si ritrovano anche con l'audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un. Sono dotati di cuscinetti in silicone in ... Il suono tridimensionale dei Berliner anche in streaming Grazie alla nuova tecnologia Immersive Audio la Digital Concert Hall della prestigiosa orchestra tedesca offre ai suoi utenti una nuova dimensione ...I nuovi AirPods di terza generazione sono oggi in super sconto su Amazon alla cifra di 167,99€ al posto di 199,99€. Ecco perché acquistarli.