Il record di Adinolfi che raccoglie zero voti come candidato sindaco di Ventotene (Di lunedì 13 giugno 2022) Dei 507 votanti per il Comune di Ventotene, nessuno ha espresso la sua preferenza per Mario Adinolfi, che si era candidato a sindaco dell’isola con il suo partito, il Popolo della Famiglia. È stato eletto primo cittadino Carmine Caputo, della lista “Insieme per Ventotene”, con 274 voti, pari al 55,02% delle preferenze. Per lui l’endorsement dell’ex sindaco Geppino Assenso e dall’ex vice sindaco Modesto Sportiello. Staccato di poco il secondo arrivato, Gerardo Santomauro, della lista “Uniti per il bene di Ventotene”: ha raccolto 223 voti, al 44,78%. Un solo voto per Luca Vittori del Partito Gay, mentre a chiudere la classifica c’è il leader ultracattolico. I votanti sono stati il 73,91% dei 686 elettori. A ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Dei 507 votanti per il Comune di, nessuno ha espresso la sua preferenza per Mario, che si eradell’isola con il suo partito, il Popolo della Famiglia. È stato eletto primo cittadino Carmine Caputo, della lista “Insieme per”, con 274, pari al 55,02% delle preferenze. Per lui l’endorsement dell’exGeppino Assenso e dall’ex viceModesto Sportiello. Staccato di poco il secondo arrivato, Gerardo Santomauro, della lista “Uniti per il bene di”: ha raccolto 223, al 44,78%. Un solo voto per Luca Vittori del Partito Gay, mentre a chiudere la classifica c’è il leader ultracattolico. I votanti sono stati il 73,91% dei 686 elettori. A ...

