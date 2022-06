I referendum meno partecipati di sempre (Di lunedì 13 giugno 2022) Ha votato alla consultazione sulla giustizia solo il 20,8% degli aventi diritto, il dato più basso della storia repubblicana Leggi su ilpost (Di lunedì 13 giugno 2022) Ha votato alla consultazione sulla giustizia solo il 20,8% degli aventi diritto, il dato più basso della storia repubblicana

Pubblicità

ferrazza : Affluenza alle 12: meno del 5%. Così imparano a gioire per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. - lorepregliasco : Dati di partecipazione veramente minimi per il referendum. Salvo sorprese nelle ultime ore, si avvia a essere il me… - borghi_claudio : @GiorgioSnaider8 Sto parlando dell'affluenza a Como dove, nonostante sia probabilmente la più bella domenica dell'a… - meco_mix : RT @ferrazza: Affluenza alle 12: meno del 5%. Così imparano a gioire per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. - Evron88 : RT @ilpost: I referendum meno partecipati di sempre -