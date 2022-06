Ferrari, la più veloce ma non arriva al traguardo. Solo sfortuna? (Di lunedì 13 giugno 2022) Ma la colpa di chi è? Puntare il dito – l’ho detto in radio – sarà anche antipatico ma a volte necessario. Se una vettura, a detta di tutti, è la più veloce e nelle ultime cinque gare ma non ottiene vittorie, ma Solo ritiri e brutte figure, sarà pure tutto ciò responsabilità di qualcuno, o no? Se si è passati da un vantaggio di 46 punti per Leclerc su Verstappen a uno svantaggio di 34 punti, ovvero un parziale di 80 punti, sarà pure colpa di qualcuno? O come sempre è colpa di qualcun altro? Se la F1-75 soffre problemi gravi di affidabilità è colpa Solo della sfortuna? Eppure Enzo Ferrari teorizzava che dietro ai problemi di affidabilità ci fossero Solo carenze di attenzione, meticolosità e precisione. Questo non vale più oggi? Se si sbaglia in modo gravoso la strategia a Monaco la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Ma la colpa di chi è? Puntare il dito – l’ho detto in radio – sarà anche antipatico ma a volte necessario. Se una vettura, a detta di tutti, è la piùe nelle ultime cinque gare ma non ottiene vittorie, maritiri e brutte figure, sarà pure tutto ciò responsabilità di qualcuno, o no? Se si è passati da un vantaggio di 46 punti per Leclerc su Verstappen a uno svantaggio di 34 punti, ovvero un parziale di 80 punti, sarà pure colpa di qualcuno? O come sempre è colpa di qualcun altro? Se la F1-75 soffre problemi gravi di affidabilità è colpadella? Eppure Enzoteorizzava che dietro ai problemi di affidabilità ci fosserocarenze di attenzione, meticolosità e precisione. Questo non vale più oggi? Se si sbaglia in modo gravoso la strategia a Monaco la ...

