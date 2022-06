Elezioni. Ad Asti il sindaco Rasero in netto vantaggio (Di lunedì 13 giugno 2022) Arrivano i primi risultati delle Elezioni amministrative su Asti. Poche le sezioni scrutinate che vedono il primo cittadino in carica Maurizio Rasero in netto vantaggio. Nella prima due sezioni ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 13 giugno 2022) Arrivano i primi risultati delleamministrative su. Poche le sezioni scrutinate che vedono il primo cittadino in carica Maurizioin. Nella prima due sezioni ...

Pubblicità

quotidianopiem : #Elezioni #Italia #Amministrative Affluenza definitiva in #Piemonte #AcquiTerme: 58,43% (-5,17)#Mondovì: 55,93% (-6… - quotidianopiem : I primi risultati parziali delle elezioni a Asti: in testa Rasero Ad Alessandria dopo lo scrutinio di 18/78 sezioni… - GazzettadAsti : Elezioni. Ad Asti il sindaco Rasero in netto vantaggio - GazzettadAsti : Elezioni. Montegrosso ha eletto Monica Masino - GazzettadAsti : Elezioni. Lugi Fusello è il nuovo sindaco di Cerreto d’Asti -