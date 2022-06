Danneggiamenti alle Terme di Telese | i carabinieri identificano sette minori

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Idella Stazione di, coadiuvati da quelli della Compagnia di Cerreto Sannita, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria competente 7 minorenni del luogo a carico dei quali sono stati individuati elementi in relazione al danneggiamento avvenuto presso ledinel mese scorso e denunciato dal legale rappresentante il 22 maggio. Il danno, di rilevante entità riguardava l’effrazione di una finestra dalla quale introdottisi nel palazzo dei congressi, fracassavano mobili, suppellettili e sedie nonché infrangevano altre finestre della struttura. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposteindagini e quindi innocenti fino a sentenza definitiva. L'articolo proviene da ...

