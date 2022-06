Cantò contro le basi militari in Sardegna, rapper a processo (Di lunedì 13 giugno 2022) L'8 settembre del 2018 si era esibito in un concerto all'Exme di Nuoro con una canzone antimilitarista e alzando il dito medio, una performance ritenuta oltraggiosa per le forze dell'ordine presenti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) L'8 settembre del 2018 si era esibito in un concerto all'Exme di Nuoro con una canzone antista e alzando il dito medio, una performance ritenuta oltraggiosa per le forze dell'ordine presenti. ...

Cantò contro le basi militari in Sardegna, rapper a processo ... ovvero di aver inveito contro le forze dell'ordine quando in realtà ho solo fatto la mia performance contro le basi militari". "Ci batteremo - aggiune l'avvocata Giulia Lai - perché nella canzone ...