Cambi | dollaro si rafforza | euro in calo a 1 | 0477 in avvio

ROMA – Il dollaro si rafforza sui mercati valutari in vista di una nuova stretta monetaria da parte della Fed e l'euro perde terreno, nonostante i rialzi – meno aggressivi – annunciati dalla Bce. La moneta unica europea perde lo 0,4% scendendo a 1,0477 dollari, ma guadagna invece nei confronti dello yen che oggi ha toccato i minimi da oltre 20 anni sul dollaro. Il rapporto euro-yen è 141,15 (pari a +0,15%).

