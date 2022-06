Amministrative | Marcucci | ' ora Pd apra ad Azione Iv' **

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicchiara: il Pd per competere deve avviare un dialogo con, Italia Viva ed i civici”. Così il senatore Pd Andrea. “I candidati dem vanno bene come a Padova, a Verona e a Lucca anche senza l'alleato 5 stelle- continua- mentre nelle città in cui si è misurato il campo largo, i risultati sembrano insufficienti. Mi auguro che di fronte a queste evidenze, il Pd arrivi alle giuste contro misure".

