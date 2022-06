AEW: Ennesima disavventura per Jeff Hardy, arrestato per guida in stato di ebbrezza (Di lunedì 13 giugno 2022) Jeff Hardy ha da poco debuttato in AEW e da quando è sbarcato nella federazione di Tony Khan ha riformato il leggendario tag team insieme a suo fratello Matt Hardy e i due ci hanno già regalato alcuni match di coppia come ai vecchi tempi, anche se complice anche l’età dei due i ritmi non sono più quelli di un tempo. Ancora un guaio Purtroppo però nella giornata odierna è stato riportato di come Jeff Hardy sia stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e pare anche che stesse guidando con una licenza di guida sospesa. Questa sicuramente non è una buona notizia e si può dire che non sia nemmeno la prima volta che Jeff si ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 giugno 2022)ha da poco debuttato in AEW e da quando è sbarcato nella federazione di Tony Khan ha riformato il leggendario tag team insieme a suo fratello Matte i due ci hanno già regalato alcuni match di coppia come ai vecchi tempi, anche se complice anche l’età dei due i ritmi non sono più quelli di un tempo. Ancora un guaio Purtroppo però nella giornata odierna èriportato di comesiaperindie pare anche che stessendo con una licenza disospesa. Questa sicuramente non è una buona notizia e si può dire che non sia nemmeno la prima volta chesi ...

