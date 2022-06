Vola Melenchon, la maggioranza di Macron trema: in Francia è testa a testa (Di domenica 12 giugno 2022) L'annunciato testa a testa al primo turno delle elezioni legislative in Francia per rinnovare i 577 seggi dell'Assemblea nazionale si è realizzato. Secondo una proiezione Elabe per BFMTV e l'Express, Nupes, coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon, è al 26,2%, Ensemble! di Emmanuel Macron al 25,8%, Rassemblement national di Marine Le Pen 19,1%, Les Républicains 11,1%, Reconquête di Eric Zemmour 4,3%. Stime di Ifop, invece, danno Nupes e Ensemble! entrambe al 25,9%, Rassemblement national al 19% e i repubblicani all'11,4%. Il rischio per Macron di diventare 'un'anatra zoppa', senza la maggioranza assoluta, ossia minimo 289 seggi, per poter portare avanti l'agenda presidenziale, si fa sempre più concreto, anche se secondo le prime proiezioni ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) L'annunciatoal primo turno delle elezioni legislative inper rinnovare i 577 seggi dell'Assemblea nazionale si è realizzato. Secondo una proiezione Elabe per BFMTV e l'Express, Nupes, coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon, è al 26,2%, Ensemble! di Emmanuelal 25,8%, Rassemblement national di Marine Le Pen 19,1%, Les Républicains 11,1%, Reconquête di Eric Zemmour 4,3%. Stime di Ifop, invece, danno Nupes e Ensemble! entrambe al 25,9%, Rassemblement national al 19% e i repubblicani all'11,4%. Il rischio perdi diventare 'un'anatra zoppa', senza laassoluta, ossia minimo 289 seggi, per poter portare avanti l'agenda presidenziale, si fa sempre più concreto, anche se secondo le prime proiezioni ...

