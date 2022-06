Ucraina | Scholz a Kiev con Draghi e Macron prima del vertice G7

(Di domenica 12 giugno 2022) Il cancelliere tedesco Olafsarà acon Marioed Emmanuel, rispettivamente presidente del Consiglio italiano e presidente francese,deldel G7 di fine giugno. Lo ha riferito Bild am Sonntag. Il quotidiano ha citato fonti del governo di Parigi e di quello ucraino. L'ufficio stampa del governo tedesco non ha immediatamente risposto a una richiesta di commento dell'agenzia di stampa Reuters.

