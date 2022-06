Turchia: Erdogan esclude elezioni anticipate (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha escluso che si terranno a breve le elezioni presidenziali e le legislative. "Non ci saranno elezioni a novembre, si terranno a giugno del prossimo anno, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente turco Recep Tayyipha escluso che si terranno a breve lepresidenziali e le legislative. "Non ci sarannoa novembre, si terranno a giugno del prossimo anno, ...

