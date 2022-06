Traffico Roma del 12-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 giugno 2022) Luceverdebuona domenica e ben trovati dalla redazionescarso sul raccordo anche in città pochi spostamenti Tuttavia incidenti sono segnalati in via dei Panfili altezza di via Vasco da Gama da Ostia in via Umberto Biancamano all’incrocio con via Federico sclopis zona San Giovanni è in Piazza Re diprudenza poi per un pericolo segnalato in via Raffaele Costi all’altezza della rampa per la A24 rallentamenti lungo litorale tra Castel Fusano e la Marina di Ardea e per raggiungere le spiagge da ieri potenziati i collegamenti con il litorale attivata la linea 068 tra cd e Torvaianica aumentate le corse della linea 07 tra Colombo e Torvaianica e della linea 062 tra porto die Castel Porziano potenziate Inoltre le linee ferroviarie che collegano con le località di mare dettagli di queste di altre ...