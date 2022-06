Torna Paperissima Sprint su Canale 5 | Vittorio Brumotti al timone

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo d’estate e tempo di saluti. Dopo l’arrivederci a Striscia la notizia, è arrivato il momento delle risate nella fascia dell’access prime time di5. Da lunedì 13 giugno, sul’immancabile appuntamento con, varietà estivo di Antonio Ricci. Dopo il successo delle passate edizioni, alla conduzione ci sarà per il quarto anno consecutivo l’affiatata squadra formata da(veterano: è alla sua decima volta), le ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il Gabibbo (presenza fissa dal 1990).5 quindi si prepara in questo modo ad affrontare l’estate:sfiderà le repliche de I soliti ignoti e poi andrà contro l’estivo Techetechetè di Rai ...

L'appuntamento con Paperissima Sprint è confermato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 20.35 su Canale 5. Ricordiamo che Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci scritto con ... Da lunedì 13 giugno, su Canale 5 torna l'immancabile appuntamento con Paperissima Sprint, varietà estivo di Antonio Ricci. Dopo il successo delle passate edizioni, alla conduzione ci sarà per il ...