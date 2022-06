Spalletti sicuro sul calciomercato del Napoli: la richiesta a De Laurentiis (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo la fallimentare esperienza con Ancelotti e il breve ciclo Gattuso il Napoli, dal maggio dell’anno scorso, ha scelto Luciano Spalletti come allenatore. Il tecnico toscano alla sua prima stagione in azzurro ha stupito tutti, andando decisamente ben oltre le aspettative di tifosi ed addetti ai lavori. Gli azzurri hanno infatti lottato a lungo per lo Scudetto ed hanno raggiunto la qualificazione in Champions League con assoluta tranquillità. Spalletti ha un contratto biennale con la società partenopea, ed un’opzione per il terzo e quarto anno. L’idea è quella di creare un ciclo, affidarsi all’esperienza dell’ex Inter e Roma per tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano. Il bilancio della prima stagione è decisamente positivo, ed ora starà al Napoli rinforzare l’organico per facilitare il lavoro del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo la fallimentare esperienza con Ancelotti e il breve ciclo Gattuso il, dal maggio dell’anno scorso, ha scelto Lucianocome allenatore. Il tecnico toscano alla sua prima stagione in azzurro ha stupito tutti, andando decisamente ben oltre le aspettative di tifosi ed addetti ai lavori. Gli azzurri hanno infatti lottato a lungo per lo Scudetto ed hanno raggiunto la qualificazione in Champions League con assoluta tranquillità.ha un contratto biennale con la società partenopea, ed un’opzione per il terzo e quarto anno. L’idea è quella di creare un ciclo, affidarsi all’esperienza dell’ex Inter e Roma per tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano. Il bilancio della prima stagione è decisamente positivo, ed ora starà alrinforzare l’organico per facilitare il lavoro del ...

Pubblicità

tucutolauti : @wazzaCN @_bando10 Sicuro, se per questo esisteva anche con Mudingayi e Kuzmanovic. 'Non esiste Inter senza Skrinia… - 81mm1926 : @Torrenapoli1 Ma ideali per chi? Di sicuro non per Spalletti. Parlate del mercato del Napoli senza aver capito cosa… - peppology : @antorendina @PPanariello @MarcoDiMaro Kvaratskhelia non credo sia uno poco innamorato della palla. Elmas di sicuro… - salvatorino860 : @manu67915486 @Guido17595958 Spalletti farà un anno poi andrà via, non accetterà il ridimensionamento, viste le fac… - melos_94 : @BacterialGrint_ @Franciwinwar @Bachecotti @CozzAndrea Si esattamente, ma comunque non è per nulla tutto fatto come… -