SBK Misano | Rea | ' Gli avversari oggi erano su un livello diverso'

(Di domenica 12 giugno 2022) Jonathan Rea ritorna dacon un bottino che sperava fosse migliore rispetto a quanto ottenuto. Specialmente in Gara 2 dove non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione finale , con un ...

Quarta fermata, emozioni quadruple per lamarcata Emilia - Romagna. A, oltre a vedere (finalmente e piacevolmente) un buon pubblico appassionato, abbiamo ammirato le gesta dei protagonisti che, dopo circa un terzo del cammino 2022,...Visita interessate per Dovizioso nelladiSBK: Nel 2018 Gigi aveva già capito chi fosse il pilota giusto per la Rossa e Alvaro ha dato dimostrazione di quella che è la vera forza della Panigale V4, che nessuno come lui riesce a esaltare ...Il weekend di Misano ci ha regalato un paddock stracolmo di pubblico, a conferma della formula vincente dei mondiali delle derivate, dove gli appassionati sono vicini ai propri beniamini e dove il ...