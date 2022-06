Roma, Guedes indeciso sul da farsi. Anche il Wolverhampton in corsa (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, Goncalo Guedes riflette sul suo possibile passaggio in giallorosso. Anche il Wolverhampton in corsa per il portoghese Come riferito da Tuttosport, la Roma attende di sapere se Goncalo Guedes darà il via libera per unirsi al club giallorosso nei prossimi mesi. Contratto in scadenza nel 2023, con la valutazione iniziale di 40 milioni di euro che si è inevitabilmente abbassata. Sull’esterno portoghese c’è Anche il Wolverhampton. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022), Goncaloriflette sul suo possibile passaggio in giallorosso.ilinper il portoghese Come riferito da Tuttosport, laattende di sapere se Goncalodarà il via libera per unirsi al club giallorosso nei prossimi mesi. Contratto in scadenza nel 2023, con la valutazione iniziale di 40 milioni di euro che si è inevitabilmente abbassata. Sull’esterno portoghese c’èil. L'articolo proviene da Calcio News 24.

