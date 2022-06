Referendum | l' attacco di Berlusconi | La giustizia politicizzata non è morta | vogliono boicottare il referendum

(Di domenica 12 giugno 2022) Isulla"sono stati boicottati con il voto in un giorno solo. Sono stati boicottati con il silenzio assoluto su molti giornali e sulla televisione di Stato". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, a margine del suo voto a Milano per isulla. "C'è una volontà precisa di mantenere le cose come stanno - ha aggiunto- Siamo dei masochisti. Ho visto i sondaggi e dicono che non arriveremo al 30%. Lo sapevano coloro che ci hanno detto di votare in un giorno solo perché mai si è raggiunto il 50% in un solo giorno". Infine sull’arresto del candidato di Forza Italia a Palermo per scambio elettorale politico-mafioso, il leader di FI ha aggiunto: "Questi arresti di ...

...che la stampa italiana non mette italiana che oggi in prima pagina non mette una riga su..., critica. Non mi fermo e farò ancora di più di quello che ho fatto aggiornando Draghi e ......che la stampa italiana non mette italiana che oggi in prima pagina non mette una riga su..., critica. Non mi fermo e faro' ancora di piu' di quello che ho fatto aggiornando Draghi e ...Nel giorno del silenzio elettorale per le amministrative e il referendum, Silvio Berlusconi (che ha votato a Milano) si scaglia contro i giudici: «Questi arresti di candidati un giorno ...Il leader di Forza Italia: «Referendum boicottati con la scelta di un giorno solo di voto. Salvini a Mosca Polemica inutile. Putin non l’ho sentito di recente: se fossi io presidente della Repubblica ...