Pochettino via dal PSG: la decisione dell'esonero è di Al-Khelaifi (Di domenica 12 giugno 2022) . L'ufficialità prima della nomina di Campos Come riportato da Fabrizio Romano Nasser Al Khelaifi ha deciso di licenziare Mauricio Pochettino anche prima della nomina di Luís Campos come nuovo direttore sportivo. La partenza di Pochettino sarà ufficialmente confermata nei prossimi giorni. In attesa dell'ufficializzazione anche dell'addio di Leonardo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

