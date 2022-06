Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Simone Avondetto e Filippo Fontana sul podio Under 23 a Leogang (Di domenica 12 giugno 2022) Grande Italia nella prova Under 23 maschile di Mountain Bike. Sul tracciato di Leogang (Austria), ove si sta disputando la quarta tappa di Coppa del Mondo, Simone Avondetto e Filippo Fontana chiudono al secondo (+19”) e terzo posto (+34”) alle spalle del cileno Martin Vidaurre Kossmann. Gara di esperienza quella condotta dagli alfieri tricolore, nonostante sia mancata un pizzico di energia ad entrambi per insidiare la vittoria. Il risultato infonde grande fiducia per il prosieguo della stagione, non ci stupiremmo di vedere un italiano sul gradino più alto del podio nelle prossime trasferte. Completano la top-10 di giornata gli svizzeri Lucas Schatti (+1’29”) e Janis Baumann (+1’48”), quarto e quinto ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Grande Italia nella prova23 maschile di. Sul tracciato di(Austria), ove si sta disputando la quarta tappa didelchiudono al secondo (+19”) e terzo posto (+34”) alle spalle del cileno Martin Vidaurre Kossmann. Gara di esperienza quella condotta dagli alfieri tricolore, nonostante sia mancata un pizzico di energia ad entrambi per insidiare la vittoria. Il risultato infonde grande fiducia per il prosieguo della stagione, non ci stupiremmo di vedere un italiano sul gradino più alto delnelle prossime trasferte. Completano la top-10 di giornata gli svizzeri Lucas Schatti (+1’29”) e Janis Baumann (+1’48”), quarto e quinto ...

