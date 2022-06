Motocross MXGP, risultato gara-2 GP Germania 2022: Jeremy Seewer vince davanti a Gajser, indietro gli italiani (Di domenica 12 giugno 2022) In archivio la seconda manche del GP di Germania di Motocross, per la classe MXGP. Nel round iridato la vittoria è andata allo svizzero Jeremy Seewer che, in sella alla Yamaha, ha saputo ben interpretare le insidie del tracciato tedesco. Una gara-2 che ha vissuto nel confronto tra l’elvetico e lo sloveno Tim Gajser (Honda), leader del campionato e vincitore della prima run. Seewer ha piegato la resistenza del suo avversario a suon di giri veloci, costruendosi al termine un differenziale di 7.402. A completare il podio è stato lo spagnolo della GasGas Jorge Prado a 9.752. A completare il quadro della top-10 troviamo l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 19.987, lo spagnolo Raul Fernandez (Honda) a 33.864, il francese Romain Febvre (Kawasaki), al ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) In archivio la seconda manche del GP didi, per la classe. Nel round iridato la vittoria è andata allo svizzeroche, in sella alla Yamaha, ha saputo ben interpretare le insidie del tracciato tedesco. Una-2 che ha vissuto nel confronto tra l’elvetico e lo sloveno Tim(Honda), leader del campionato e vincitore della prima run.ha piegato la resistenza del suo avversario a suon di giri veloci, costruendosi al termine un differenziale di 7.402. A completare il podio è stato lo spagnolo della GasGas Jorge Prado a 9.752. A completare il quadro della top-10 troviamo l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 19.987, lo spagnolo Raul Fernandez (Honda) a 33.864, il francese Romain Febvre (Kawasaki), al ...

