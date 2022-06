Motocross, GP Germania MX2 gara-1: Vialle ancora a segno su Geerts (Di domenica 12 giugno 2022) Tom Vialle si conferma l’uomo da battere in questo ultimo periodo nel Mondiale MX2. Il francese ha conquistato in scioltezza la race-1 del GP di Germania difendendosi al meglio da ogni possibile attacco da parte del belga Jago Geerts Il francese ha primeggiato nuovamente sul belga che nel finale ha tentato in tutti i modi di primeggiare sul rivale, una missione non riuscita. Le due stelle della MX2 2022 hanno allungato e non sono state più raggiunge dai rivali che si sono accontentati dell’ultima piazza del podio. Il francese Thibeault Benistant (Yamaha) ha concluso il podio davanti al tedesco Mikkel Haarup (Kawasaki ) ed ad allo sloveno Jan Pancar (KTM). Quest’ultimo ha primeggiato sul norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki) ed Andrea Adamo (GasGas), mai veramente in lizza per un posto nella Top5. Solo nono il padrone di casa Simon ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Tomsi conferma l’uomo da battere in questo ultimo periodo nel Mondiale MX2. Il francese ha conquistato in scioltezza la race-1 del GP didifendendosi al meglio da ogni possibile attacco da parte del belga JagoIl francese ha primeggiato nuovamente sul belga che nel finale ha tentato in tutti i modi di primeggiare sul rivale, una missione non riuscita. Le due stelle della MX2 2022 hanno allungato e non sono state più raggiunge dai rivali che si sono accontentati dell’ultima piazza del podio. Il francese Thibeault Benistant (Yamaha) ha concluso il podio davanti al tedesco Mikkel Haarup (Kawasaki ) ed ad allo sloveno Jan Pancar (KTM). Quest’ultimo ha primeggiato sul norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki) ed Andrea Adamo (GasGas), mai veramente in lizza per un posto nella Top5. Solo nono il padrone di casa Simon ...

