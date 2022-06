Milano - Bologna | le pagelle di gara - 3 | Melli 8 | 5 gladiatore | Hackett 8 non basta

(Di domenica 12 giugno 2022) Non solo ilche si oppone a Shengelia, ma anche attaccante con canestri di alta qualità e importanza. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Pubblicità

StorieASpicchi : RT @cesaremilanti: ???? Serie A 2022/2023 ???? Virtus Bologna ???? Brescia ???? Brindisi ???? Milano ???? Napoli ???? Pesaro ???? Reggio Emilia ??… - cesaremilanti : ???? Serie A 2022/2023 ???? Virtus Bologna ???? Brescia ???? Brindisi ???? Milano ???? Napoli ???? Pesaro ???? Reggio Emil… - d73_alex : @nonelarena domanda?? Ma questa mattina, come ha fatto la vostra troupe a sapere che non ci sarebbe stato il presid… - Bertolca10 : È la serata di Nick #Melli che trascina Milano sul 2-1 con 22 punti, seguito da Shields. l'Olimpia va sul 2-1 nella… - putinianvairus : Milano e Bologna da radere al suolo -

Nel territorio metropolitano disi registrano 822 contagi. Seguono le province di Brescia, ... La situazione dei contagi nelle province vedecon 326 nuovi casi seguita da Modena a 239, ...Non solo il gladiatore che si oppone a Shengelia, ma anche attaccante con canestri di alta qualità e importanza. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando ...L'AX Milano fa valere il fattore campo, nella bolgia del Forum sconfigge 94-82 la Segafredo Bologna e, anche grazie a un Melli sublime (22 in 19', con la solita magistrale difesa), si porta 2-1 nella ...L'AX Milano fa valere il fattore campo, nella bolgia del Forum sconfigge 94-82 la Segafredo Bologna e, anche grazie a un Melli sublime (22 in 19', con la solita magistrale difesa), si porta 2-1 nella ...