Inghilterra, Southgate: "secondo tempo tutto nostro, ma pari giusto"

Inghilterra, Southgate: Dopo la partita contro l'Italia ha parlato in conferenza stampa il mister dell'Inghilterra Southgate in maniera importante della gara.

Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Gareth Southgate. Dalla sala stampa del Molineux Stadium di Wolverhampton, il ct dell'Inghilterra commenterà il match contro l'Italia disputato questa sera. 

23.30 – Ha inizio la conferenza stampa: "In queste quattro partite vogliamo verificare la condizione di tutti i giocatori in vista della Coppa del Mondo. Dopo la gara contro la Germania dovevamo fare un turnover importante e come dicevo ieri volevamo vincere e quindi il pareggio è una delusione, ma rimane il fatto che abbiamo creato 2-3 grandi occasioni da rete che non siamo riusciti a trasformare."

