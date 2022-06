In Sicilia 120 Comuni al voto: caos seggi a Palermo (Di domenica 12 giugno 2022) Urne aperte in Sicilia a partire dalle ore 7 di stamane per i cinque quesiti referendari; nell’isola si vota anche per il rinnovo degli organi elettivi in 120 Comuni, compresi Palermo e Messina.Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle 14 di domani.A Palermo si è registrata una situazione di caos nella costituzione dei seggi a causa del forfait, all’ultimo momento, di oltre un centinaio di presidenti e scrutatori. La Prefettura è stata impegnata per tutta la notte nel tentativo di risolvere questa situazione, con la nomina di sostituti, in modo da consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Malumori e disagi vengono segnalati in diverse sezioni.Nei 120 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022) Urne aperte ina partire dalle ore 7 di stamane per i cinque quesiti referendari; nell’isola si vota anche per il rinnovo degli organi elettivi in 120, compresie Messina.Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei, quello per la tornata amministrativa inizierà alle 14 di domani.Asi è registrata una situazione dinella costituzione deia causa del forfait, all’ultimo momento, di oltre un centinaio di presidenti e scrutatori. La Prefettura è stata impegnata per tutta la notte nel tentativo di risolvere questa situazione, con la nomina di sostituti, in modo da consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Malumori e disagi vengono segnalati in diverse sezioni.Nei 120 ...

