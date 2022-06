Il Paradiso delle Signore | Gemma pronta a vendicarsi | il suo futuro è a rischio

(Di domenica 12 giugno 2022) Il personaggio diZanatta si prepara a veder cambiare il suonella settima stagione de IlIl personaggio diZanatta (screenshot RaiPlay)L’attrice Gaia Bavaro in questi giorni è stata vista in compagnia di altri membri del cast de Il. Un indizio suldel suo personaggio che si prepara a fare il suo ritorno anche nella settima stagione della nota soap opera.Zanatta, questo il nome del personaggio a cui presta il volto, ha conquistato il pubblico nonostante sia sul set da un solo anno. Senza dubbio la sua tenacia è la qualità migliore che nella prossima stagione rischia però di influenzare in modo negativo il suo ...

Fiori d'arancio per Margherita Tiesi , tra le protagoniste della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore . La giovane attrice di origini fiorentine (è nata nel capoluogo toscano nel 1993) si è sposata lungo la giornata di sabato 11 giugno. Il matrimonio con Francesco Silella , ...
Fiori d'arancio per Margherita Tiesi, tra le protagoniste della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore. La giovane attrice di origini fiorentine (è nata nel capoluogo toscano nel 1993) si è spo ...