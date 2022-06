Il Guardian: l’acquisto dei top player è uno status, spesso i colpi più costosi non funzionano (Di domenica 12 giugno 2022) Dimenticate il brivido della caccia sul mercato: soltanto di rado i più grandi acquisti funzionano. Lo scrive, sul Guardian, Jonathan Wilson. Esaminando i 20 acquisti più importanti del calciomercato, appare evidente che il denaro meglio speso è quello per giocatori che rappresentano stelle nascenti piuttosto che quello per celebrità affermate, che spesso, a causa del loro ego, faticano ad adattarsi al nuovo ambiente. Wilson si sofferma su quella che sembra essere diventata l’essenza del calciomercato: sembra che i giocatori oggetto delle trattative siano diventati un fine in sé, non un mezzo per vincere le partite. Alla base di tutto questo c’è anche un sentimento legato allo status. “se stai acquistando grandi giocatori per grandi cifre, vuol dire che sei un grande club. Gli acquisti diventano un obiettivo in sé. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Dimenticate il brivido della caccia sul mercato: soltanto di rado i più grandi acquisti. Lo scrive, sul, Jonathan Wilson. Esaminando i 20 acquisti più importanti del calciomercato, appare evidente che il denaro meglio speso è quello per giocatori che rappresentano stelle nascenti piuttosto che quello per celebrità affermate, che, a causa del loro ego, faticano ad adattarsi al nuovo ambiente. Wilson si sofferma su quella che sembra essere diventata l’essenza del calciomercato: sembra che i giocatori oggetto delle trattative siano diventati un fine in sé, non un mezzo per vincere le partite. Alla base di tutto questo c’è anche un sentimento legato allo. “se stai acquistando grandi giocatori per grandi cifre, vuol dire che sei un grande club. Gli acquisti diventano un obiettivo in sé. ...

