Final Fantasy VII: annunciato uno speciale per l’anniversario (Di domenica 12 giugno 2022) Tra i giochi che hanno definito una generazione di JRPG, Final Fantasy VII è di sicuro uno di quelli che più è rimasto nel cuore degli appassionati, come dimostra lo speciale broadcast celebrativo per il 25° anniversario del titolo Square Enix ha dunque recentemente annunciato uno speciale broadcast celebrativo in occasione del 25° anniversario di Final Fantasy VII, tra i titoli più amati della saga oltre che per i “nostalgici” della prima PlayStation, in programma per il 16 giugno alle ore 15:00 PDT (24:00 CEST). Ma andiamo avanti con un po’ di ordine! Final Fantasy VII: condensare 25 anni in pochi minuti Nonostante il gioco originale contasse più dischi, tra i motivi per cui il titolo sbarcò sulla prima PlayStation invece che sul ... Leggi su tuttotek (Di domenica 12 giugno 2022) Tra i giochi che hanno definito una generazione di JRPG,VII è di sicuro uno di quelli che più è rimasto nel cuore degli appassionati, come dimostra lobroadcast celebrativo per il 25° anniversario del titolo Square Enix ha dunque recentementeunobroadcast celebrativo in occasione del 25° anniversario diVII, tra i titoli più amati della saga oltre che per i “nostalgici” della prima PlayStation, in programma per il 16 giugno alle ore 15:00 PDT (24:00 CEST). Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!VII: condensare 25 anni in pochi minuti Nonostante il gioco originale contasse più dischi, tra i motivi per cui il titolo sbarcò sulla prima PlayStation invece che sul ...

