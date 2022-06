Election Day | è caos a Palermo |  il Viminale | chi sta già nei seggi può votare oltre le 23

(Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Tutto in un giorno. Dalle 7 del mattino alle 11 di sera. È l'day per i cinque referendum sulla giustizia proposti da Lega e Radicali e per il rinnovo di quasi mille amministrazioni comunali. Gli italiani chiamati alle urne per le amministrative sono più di 8,8 milioni. I dati dell'affluenza alle urne Secondo i dati parziali diffusi dal sito del, l'affluenza delle ore 12, in riferimento a 4526 comuni su 7903, è del 6,05%. L'affluenza alle ore 12 per le elezioni comunali, in riferimento a 529 comuni su 818, è al 17,62%. Per i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali si vota in 978 Comuni. Di questi, quattro sono capoluoghi di Regione (Genova,, Catanzaro e L'Aquila) e 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, ...

In Calabria la partecipazione elettorale alle 12 rispecchia il dato nazionale: 17% Il dato sull'affluenza alle elezioni comunali in Calabria DALLE 7 ALLE 23 Ecco l'. In Calabria 74 ...Oggi: si vota per cinque referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione. Per le Comunali l'affluenza definitiva alle 12 si attesta al 17,64% (era ...La concomitanza dell'Election Day e del play off di Serie C all'origine dei problemi nelle sezxioni del capoluogo ...Caos dati per l'election day anche per la comunicazione delle percentuali dei votanti. Dopo quattro ore manchino ancora i risultati definitivi dell'affluenza ...