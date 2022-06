Pubblicità

Palermofficial : Matteo Brunori ieri ha fatto un gol speciale, il più bello di tutti, nel cuore di Dalila. Il calcio, come dice il… - infoitsport : Brunori-gol e a Palermo esplode la festa: 1-0 al Padova e promozione in Serie B! - News24_it : Palermo-Padova 1-0, gol e highlights: i rosanero tornano in B, decide Brunori - Sky Sport - CTEGronk : RT @NicoSchira: Il #Palermo batte 1-0 il #Padova (gol stagionale numero 29 di #Brunori) e vince Playoff di #SerieC davanti a 36mila spettat… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: PALERMO-PADOVA 1-0: LA FESTA PROMOZIONE SERIE B. GOL BRUNORI. #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https://t… -

Il Palermo torna in serie B dopo tre anni. I siciliani battono 1 - 0 il Padova, stesso risultato della finale di andata della finale playoff di serie C. Decide il rigore dial 24', concesso per un netto fallo di mano di Pelegatti. Vittoria strameritata: i siciliani hanno sprecato moltissime occasioni, anche per merito di uno strepitoso Donnarumma, il portiere del ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 31 s.t. - Ancora. Azione personale del bomber che va alla conclusione di sinistro, non vicina alla porta del ... - Giron prova il...I rosanero riassaporano il gusto della cadetteria dopo tre anni. Davanti agli oltre 34mila spettatori dello stadio Renzo Barbera, in un clima di sportività sancito dal gemellaggio tra le due tifoserie ...E’ apoteosi Palermo, la squadra torna in Serie B. Il risultato conquistato può essere considerato in parte sorprendente dopo una stagione altalenante, il rendimento ai playoff è stato invece di altiss ...