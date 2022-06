Berrettini torna e vince a Stoccarda: battuto in finale l'ex Fab 4 Murray (Di domenica 12 giugno 2022) La notizia, prima che cominciasse il torneo, era il suo rientro dopo il lungo stop per l'operazione alla mano destra. Ma Matteo Berrettini è andato oltre ogni aspettativa vincendo... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 giugno 2022) La notizia, prima che cominciasse il torneo, era il suo rientro dopo il lungo stop per l'operazione alla mano destra. Ma Matteoè andato oltre ogni aspettativando...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini torna e vince. Al rientro in campo dopo oltre due mesi di stop, il tennista azzurro vince sull'er… - fanpage : Matteo #Berrettini Re di Stoccarda! ???? - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Il tifoso viola #Berrettini torna dall'infortunio e vince subito a #Stoccarda: sconfitto il campione degli Slam #Murray… - CorrAzzurro : ?? ??-??-??-??-??-?? ?? Torna in grande stile dopo l'operazione alla mano: Berrettini è il CAMPIONE del torneo di Stoccard… - 1900nicorix : RT @PpVBMV: Si opera, sta fermo tre mesi in convalescenza, torna e vince il primo torneo a cui partecipa. Questo Berrettini, se sta bene, è… -