Ucraina, visita Scholz-Draghi-Macron a Kiev (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha in programma di recarsi a Kiev nei prossimi giorni insieme al presidente del Consiglio, Mario Draghi e al presidente francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce la Bild, precisando che i tre leader europei vogliono incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prima del vertice Ue del 23-24 giugno. Nei prossimi giorni il premier Mario Draghi volerà a Gerusalemme per la sua prima missione nelle vesti di presidente del Consiglio. Non la prima della vita, perché Draghi in Israele è già stato in passato, da presidente della Bce. Da allora però di acqua sotto i ponti ne è passata, e ora il ‘whatever it takes’ non guarda più all’euro ma alla tenuta di un sistema fiaccato prima dalla pandemia e ora dalla guerra in ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cancelliere tedesco, Olaf, ha in programma di recarsi anei prossimi giorni insieme al presidente del Consiglio, Marioe al presidente francese, Emmanuel. Lo riferisce la Bild, precisando che i tre leader europei vogliono incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prima del vertice Ue del 23-24 giugno. Nei prossimi giorni il premier Mariovolerà a Gerusalemme per la sua prima missione nelle vesti di presidente del Consiglio. Non la prima della vita, perchéin Israele è già stato in passato, da presidente della Bce. Da allora però di acqua sotto i ponti ne è passata, e ora il ‘whatever it takes’ non guarda più all’euro ma alla tenuta di un sistema fiaccato prima dalla pandemia e ora dalla guerra in ...

