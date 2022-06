Ucraina, lunghe code a Mariupol per recuperare cibo, acqua e medicinali (Di sabato 11 giugno 2022) lunghe code a Mariupol, la città dell’Ucraina ora occupata dai russi. Le persone rimaste si mettono in fila per acquistare beni essenziali come cibo, acqua e medicinali ma anche per ricevere assistenza medica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022), la città dell’ora occupata dai russi. Le persone rimaste si mettono in fila per acquistare beni essenziali comema anche per ricevere assistenza medica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Barbara22Mar : Nel 1708 la Svezia di Carlo XII, deciso a vendicarsi, invase la Russia. Ma Pietro riuscì a bloccare il suo tentati… - AGRAPRESS : GRANO: GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA), ACCELERARE SBLOCCO PORTI IN UCRAINA ALTERNATIVE TROPPO LUNGHE - Confagricoltrg : #Ucraina, Giansanti (@Confagricoltura): “Accelerare lo sblocco del grano fermo nei porti. Le alternative via terra… - oltreuomo : @fattoquotidiano ormai sei alla frutta..il livello delle tue argomentazioni è veramente basso..e se.. per caso..l'u… - Otrebor317108 : @bordoni_russia Che se li comperino, #Biden gli ha dato 40 miliardi. I Cannoni Italiani, sono efficaci, ci sono gi… -