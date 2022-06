“Storie di epidemie tra terra e mare”, domani apre la mostra a Procida (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA Procida, capitale italiana della Cultura, prende l’avvio la mostra documentaria “Storie di epidemie – tra terra e mare – nelle carte d’archivio” allestita a bordo della goletta Palinuro, che da domani apre le sue porte al pubblico. Oggi si svolgerà la cerimonia inaugurale con le autorità della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e della Marina Militare, che hanno realizzato l’iniziativa in collaborazione. Parteciperanno il Sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino, e il Direttore di Procida Capitale italiana della Cultura, Agostino Riitano. Interverranno il direttore Generale Archivi, Anna Maria Buzzi, il capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA, capitale italiana della Cultura, prende l’avvio ladocumentaria “di– tra– nelle carte d’archivio” allestita a bordo della goletta Palinuro, che dale sue porte al pubblico. Oggi si svolgerà la cerimonia inaugurale con le autorità della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e della Marina Militare, che hanno realizzato l’iniziativa in collaborazione. Parteciperanno il Sindaco di, Raimondo Ambrosino, e il Direttore diCapitale italiana della Cultura, Agostino Riitano. Interverranno il direttore Generale Archivi, Anna Maria Buzzi, il capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare, ...

