Sequestrato il libro di Striscia su Claudio Baglioni | indagini per diffamazione

(Di sabato 11 giugno 2022)ha ottenuto il sequestro del"Tutti poeti con" che, su ordine del gip del Tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito dila Notizia per un’inchiesta che...

Pubblicità

GiusCandela : Sequestrato il libro di Striscia su Baglioni. Il gip: 'È diffamazione accusare l'artista di plagio'. Indagati Ricci… - mimosaosa : Sequestrato il libro di “Striscia la notizia” su #Baglioni: è diffamazione. Anch'io li ho denunciati per diffamazi… - 361_magazine : Claudio Baglioni ha ottenuto il sequestro del libro di 'Striscia' che si intitola Tutti poeti con Claudio che era s… - ParliamoDiNews : Sequestrato il libro di Striscia la notizia su Claudio Baglioni, Ricci: “Non lo abbiamo offeso” #news #11giugno - Parpiglia : RT @GiusCandela: Sequestrato il libro di Striscia su Baglioni. Il gip: 'È diffamazione accusare l'artista di plagio'. Indagati Ricci, Gregg… -

... come ha affermato il gip Gianluca Tenchio che, il 9 maggio, ha disposto il sequestro delper evitare "che il reato sia reiterato" accogliendo la richiesta dei legali del cantautore, gli ...... come ha affermato il gip Gianluca Tenchio che, il 9 maggio, ha disposto il sequestro delper evitare "che il reato sia reiterato" accogliendo la richiesta dei legali del cantautore, gli ...L'ebook era disponibile sul sito del tg satirico: le motivazioni del Gip, ma Antonio Ricci non ci sta e si difende ...Matteo Bassetti nuovamente aggredito dai no-vax: "Sono stanco e affranto". L'infettivologo ha raccontato sui social l'accaduto ...