Sarzana | in casa di Bedini i documenti di una delle due vittime | tutti gli indizi contro di lui

(Di sabato 11 giugno 2022) Nell'abitazione ritrovati gli effetti personali della vittima: la posizione del sospettato si fa sempre più netta. Attesa per l'esitoanalisi sulle tracce di sangue trovate nella sua auto, il padre aveva denunciato il furto di una pistola a poche ore dal primo delitto

... ore 21,30 "(SP), Piazza De André EUGENIO BENNATO Vento popolare " Tour 2022 In caso di ... Teatro Pallavicino " StorieInCastello Venerdì 24 Giugno, ore 21,30 " Parma, Cortile d'Onore di......con due colpi di pistola nei pressi dello stabilimento balneare Soleado di Marinella die ... Erano le 4.30 del mattino di domenica 5 giugno " racconta" quando Daniele è venuto amia. Era ...La notte del delitto della prostituta, il falegname ha chiesto aiuto a un conoscente: "Aveva la carta d'identità di una donna" ...Ecco le ragioni per cui il tribunale ha deciso il carcere per il 32enne carrarese. All'arrivo dei carabinieri Bedini ha anche tentato la fuga: «È pericoloso» ...