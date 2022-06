(Di sabato 11 giugno 2022): a Marina Chiaiolella domenica 12 giugno prende forma unascultura di relazione. Cittadini in versione 3D e installazioni interattive nell’ambito del progetto “aperta” con Accademia di Belle Arti e Università Federico II. Per coinvolgere la comunità in unprogetto di citizen science, finalizzato all’eradicazione della zanzara tigre dall’isola,si

Ultimo aggiornamento 14 minuti fa Cuore Imm. della B. VergineNel pomeriggio di domenica 19 Giulia D'Argenio e Luigi Mascilli Migliorini, storico dell'Università L'Orientale, presentano il libro su"L'isola dell'attesa", mentre in serata la scrittrice e ... Procida 2022, arte e scienza in dialogo nella grande festa dell'isola (mi-lorenteggio.com) Procida, 11 giugno 2022. “Storie di epidemie tra terra e mare nelle carte d’archivio” è il titolo della mostra documentaria che si terrà dal 12 al 19 giugno a Procida, Capitale it ...Per coinvolgere la comunità in un grande progetto di citizen science, finalizzato all'eradicazione della zanzara tigre dall'isola, Procida si trasformerà in una grande scultura antropologica relaziona ...