Milan, Ibrahimovic vuole continuare: spunta la data per il rinnovo (Di sabato 11 giugno 2022) Zlatan Ibrahimovic vuole continuare a giocare e lo farà, ovviamente, con il Milan. spunta la data dell'incontro per il rinnovo dello svedese Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 giugno 2022) Zlatana giocare e lo farà, ovviamente, con illadell'incontro per ildello svedese

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - Gazzetta_it : Ibra-Milan, avanti per amore: contratto basso e bonus legati ai risultati #ibrahimovic #milan - fisco24_info : Ibrahimovic ribattezza sede Milan, 'Casa Ibra': Post sui social dell'attaccante rossonero con foto dei tifosi - infoitsport : Calcio: Ibrahimovic ribattezza sede Milan, 'Casa Ibra' - PianetaMilan : @acmilan, @Ibra_official vuole continuare: spunta la data per il rinnovo #Ibrahimovic #ACMilan #Milan #SempreMilan -