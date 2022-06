LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo e Caruso si giocano il podio sulle Alpi (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DEL Delfinato 13.00 Quest’oggi si andrà da Saint-Chaffrey a Vaujany per un totale di 134,8 km. Questa penultima giornata francese vedrà finalmente sfidarsi coloro che puntano alla vittoria finale, nonostante sia il percorso più breve di tutta la settimana. 12.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro del Delfinato 2022 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro del Delfinato 2022, la Saint-Chaffrey-Vaujany di 134,8 chilometri. Questa penultima giornata ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEL13.00 Quest’si andrà da Saint-Chaffrey a Vaujany per un totale di 134,8 km. Questa penultima giornata francese vedrà finalmente sfidarsi coloro che puntano alla vittoria finale, nonostante sia il percorso più breve di tutta la settimana. 12.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella settimadeldelBuongiorno a tutti e benvenuti alladella settimadeldel, la Saint-Chaffrey-Vaujany di 134,8 chilometri. Questa penultima giornata ...

