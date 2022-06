Kostic Juve, l’Eintracht prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri (Di sabato 11 giugno 2022) La Juve continua a tenere Kostic come obiettivo per l’esterno d’attacco: l’Eintracht vuole mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri La Juve continua a tenere Kostic come obiettivo per l’esterno d’attacco: l’Eintracht vuole mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Il club tedesco vuole far rinnovare il contratto al 29enne aumentandogli l’ingaggio fino a 4 milioni. Nonostante Vlahovic abbia convinto il connazionale dall’esperienza Juve, resta ancora tutto da decifrare per il futuro di Kostic. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Lacontinua a tenerecome obiettivo per l’esterno d’attacco:vuoletra leaiLacontinua a tenerecome obiettivo per l’esterno d’attacco:vuoletra leai. Il club tedesco vuole far rinnovare il contratto al 29enne aumentandogli l’ingaggio fino a 4 milioni. Nonostante Vlahovic abbia convinto il connazionale dall’esperienza, resta ancora tutto da decifrare per il futuro di. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

