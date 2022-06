In Calabria riflettori sul voto a Catanzaro,centrodestra diviso (Di sabato 11 giugno 2022) Sono 74 i Comuni della Calabria interessati dalle elezioni amministrative di domenica 12 giugno, con oltre 359mila potenziali elettori. Oltre al capoluogo di Regione, Catanzaro, l'unico di Provincia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Sono 74 i Comuni dellainteressati dalle elezioni amministrative di domenica 12 giugno, con oltre 359mila potenziali elettori. Oltre al capoluogo di Regione,, l'unico di Provincia, ...

Pubblicità

infoitinterno : ##In Calabria riflettori sul voto a Catanzaro,centrodestra diviso - calabrianewsit : Cancro della mammella: Anche in Calabria riflettori accesi da 'Susan Komen Italia' - - pianainforma : Grazie alla Susan Komen Italia sono stati accesi i riflettori per due settimane sul cancro della mammella e sulla i… - citynowit : L'iniziativa accenderà i riflettori sull'avviso pubblico del Comune che mette a disposizione delle Pmi 3,6 milioni… - pianainforma : Neofascismo, martedi' 7 Giugno l'Anpi accende i riflettori sulla galassia nera reggina con la presentazione del lib… -