Grisanti e Pesucci pronti al test - Cronaca - lanazione.it

(Di sabato 11 giugno 2022) una corsa a due anche per il comune di Campagnatico. Qui il centrodestra si mostra diviso. L'attuale sindaco, Luca, corre per il secondo mandato ed è a capo di una lista civica di ...

Pubblicità

GrossetoNotizie : Verso le amministrative, Pesucci: “Grisanti ha poche idee e confuse, sa solo attaccare” - ilGiunco : Pesucci: «Da Grisanti dichiarazioni stizzite, comiche, grottesche e invidiose» #amministrative22 #elezioni… -

Altri cinque anni " dice" per portare a compimento il lavoro già iniziato, visibile, ... L'altro candidato è Elismo, ex sindaco.è a capo di una lista civica, anche questa di ......del sindaco uscenteche, in questi lunghi giorni, non ha mancato di farci sorridere con le sue uscite scomposte, a tratti comiche e spesso grottesche '. A dichiararlo è Elismo, ...È una corsa a due anche per il comune di Campagnatico. Qui il centrodestra si mostra diviso. L’attuale sindaco, Luca Grisanti, corre per il secondo mandato ed è a capo di una lista civica di centrodes ...Elismo Pesucci, candidato sindaco a Campagnatico con la lista "Solidarietà e buon governo", ricorda il suo modo di amministrare ...