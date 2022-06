Farmacie bergamasche | maxi raccolta per bimbi ucraini | servono latte | pannolini | sapone e tanto altro

(Di sabato 11 giugno 2022) L’iniziativa Da lunedì 13 giugno e fino a domenica 26 giugno parte nellela campagna straordinaria «Peace in Ukraine – Bergamo for Children»: unadi beni di prima necessità e prodotti per l’infanzia destinati alla popolazione ucraina

Da lunedì 13 giugno e fino a domenica 26 giugno, nelle farmacie bergamasche c'è la campagna "Peace in Ukraine – Bergamo for Children", frutto di un'intesa siglata dalla Provincia di Bergamo con l'Ordine dei farmacisti di Bergamo, Federfarma Bergamo, Croce Rossa. L'iniziativa prevede una raccolta di beni di prima necessità e prodotti per l'infanzia destinati alla popolazione ucraina.