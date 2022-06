F1, Lewis Hamilton: “La nostra macchina continua a saltare tanto, ho avuto dolori alla schiena e domani il long-run sarà molto difficile” (Di sabato 11 giugno 2022) Lewis Hamilton si deve accontentare della settima posizione al termine delle qualifiche per il Gran Premio d’Azerbaijan 2022, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, lontano addirittura 1?5 dalla pole position di Charles Leclerc con la Ferrari, è rimasto nuovamente alle spalle del giovane compagno di squadra George Russell (oggi 5°) per il terzo sabato consecutivo. “È davvero complicato, la nostra macchina continua a saltellare e lo abbiamo visto. Questo rende la vita molto difficile. Io ho provato tutto quello che potevo ma anche in rettilineo e quando entriamo nelle curve veloci la macchina salta molto“, spiega Lewis segnalando nuovamente il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022)si deve accontentare della settima posizione al termine delle qualifiche per il Gran Premio d’Azerbaijan 2022, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, lontano addirittura 1?5 dpole position di Charles Leclerc con la Ferrari, è rimasto nuovamente alle spalle del giovane compagno di squadra George Russell (oggi 5°) per il terzo sabato consecutivo. “È davvero complicato, laa saltellare e lo abbiamo visto. Questo rende la vita. Io ho provato tutto quello che potevo ma anche in rettilineo e quando entriamo nelle curve veloci lasalta“, spiegasegnalando nuovamente il ...

